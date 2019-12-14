Ulusal kahramanı çıplak tasvir edince ortalığı fena karıştırdı

Meksikalı sanatçı Fabian Chairez’ın devrim kahramanı Emiliano Zapata’yı bir at üzerinde çıplak ancak kafasında pembe bir fötr şapka ile ayağında topuklu ayakkabılarla tasvir ettiği resmin bulunduğu sanat galerisi salı günü saldırıya uğradı.

Kendilerini Ulusal Tarım İşçileri Sendikası’nın bir parçası olarak nitelendiren protestocular, Mexico City’deki güzel sanatlar müzesine girerek tablonun kaldırılarak yakılmasını talep etti.

Euronews’ün haberine göre; gösteri kısa zamanda şiddetlendi. Eylem sırasında basın mensupları da yaralandı.

Ulusal Güzel Sanatlar ve Edebiyat Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada iki kişinin homofobik hakaretler eşliğinde saldırıya uğradığı belirtildi.

ULUSAL KAHRAMAN

Meksika Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador ise “Emiliano Zapata’nın bu tasviri tartışmalara yol açtı. Kültür Bakanlığı’ndan arabuluculuğun sağlanmasını talep ettim” dedi.

Eserin sahibi Chairez ise tablo hakkında, “Erkeksiliği farklı yollarla tarif etmek ve başka gerçeklikleri görünür kılmak için fötr şapka ve at gibi bu unsurları kullandım” yorumunda bulundu.

1910 Meksika Devrimi’nin lideri olan Emiliano Zapata, ülkenin çoğunluğu tarafından ulusal bir kahraman olarak kabul ediliyor ve özellikle kırsal kesimde büyük saygı görüyor.

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