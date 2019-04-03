Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Uluslararası ajans İmamoğlu’nu böyle görüntüledi

Avrupa merkezli haber ajansı EPA, CHP'nin İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun kurmaylarıyla yaptığı görüşmeler sırasında çekilen fotoğrafları uluslararası kamuoyuyla paylaştı.

Sozcu.com.tr
15:50 -
Haberler Dünya
Uluslararası ajans İmamoğlu’nu böyle görüntüledi

31 Mart yerel seçimleri sonrasında itirazlar ve sayım süreci devam ederken hem CHP hem de AKP tarafında hummalı bir çalışma devam ediyor. Taraflar geçersiz oyların tekrar sayılması ile başlayan yoğun süreç devam ederken kendi içlerinde organize olarak görüşüyor.

EPA’nın servis ettiği fotoğraflarda İmamoğlu tekrar sayılan geçersiz oylardaki son gelişmeleri incelerken görülüyor.

Avrupa merkezli uluslararası haber ajansı EPA da İstanbul’da CHP Seçim Koordinasyon Merkezi’nde çekilen fotoğrafları dünya kamuoyuyla paylaştı. Fotoğraflarda İmamoğlu İstanbul haritasının önünde kurmaylarıyla hummalı bir biçimde konuşurken görülüyor.

Fotoğraf: EPA

Bazı fotoğraflarda ise İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu ile verileri analiz ederken görülüyor.

Fotoğraf: EPA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more