Uluslararası ajans İmamoğlu’nu böyle görüntüledi

31 Mart yerel seçimleri sonrasında itirazlar ve sayım süreci devam ederken hem CHP hem de AKP tarafında hummalı bir çalışma devam ediyor. Taraflar geçersiz oyların tekrar sayılması ile başlayan yoğun süreç devam ederken kendi içlerinde organize olarak görüşüyor.

Avrupa merkezli uluslararası haber ajansı EPA da İstanbul’da CHP Seçim Koordinasyon Merkezi’nde çekilen fotoğrafları dünya kamuoyuyla paylaştı. Fotoğraflarda İmamoğlu İstanbul haritasının önünde kurmaylarıyla hummalı bir biçimde konuşurken görülüyor.

Bazı fotoğraflarda ise İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu ile verileri analiz ederken görülüyor.