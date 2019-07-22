Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Başkanı Amano hayatını kaybetti

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Başkanı Yukiya Amano'nun hayatını kaybetti. Ölüm haberi IAEA'in üye ülkelere geçtiği bir notla duyuruldu.

Sozcu.com.tr
10:55 -
Haberler Dünya
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Başkanı Amano hayatını kaybetti

72 yaşındaki Japon diplomat, iki yıl önce üçüncü kez dört yıllık bir dönem için göreve getirilmişti ve görev süresi 30 Kasım 2021’de dolacaktı.

Ancak geçen hafta, Amano’nun açıklanmayan bir hastalık nedeniyle görevi gelecek Mart ayında, planlanandan erken bırakacağı açıklanmıştı.

BBC Türkçe’nin haberine göre; Amano’nun sağlığı, IAEA’in geçen Eylül ayında kurumun merkezinin bulunduğu Avusturya’da açıklanmayan bir tedavi aldığını açıklamasından sonra, görünür derecede kötüleşmişti.

Ancak Japon diplomat, IAEA’in faaliyetlerinin başında kalmayı ve kurumu yönetmeyi sürdürmüştü.

IAEA’in sorumlulukları arasında, Tahran’ın dünyanın başlıca güçleriyle 2015’te imzaladığı, ancak ABD’nin geçen çekildiği nükleer anlaşmadaki kısıtlamaları denetlemek de var.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more