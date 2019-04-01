Uluslararası basından 31 Mart analizi: Böylesi ilk kez oluyor

İngiliz Guardian gazetesinin haberinde seçimlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yönetimi için “kritik bir sınav” niteliğinde olduğu yorumu yapıldı.

Haberde, “Türkiye genelinde rutin bir belediye seçimleri olması gerekirken, bu seçimler Erdoğan’ın 16 yıllık iktidarı için bir referanduma dönüştü ve ülkedeki ekonomik durum Erdoğan’a olan halk desteğini azaltmaya başladı” dendi.

“İlk sonuçlar AKP’nin iktidara geldiği 2002’den bu yana aldığı ilk önemli yenilginin işaretleri” yorumunu yapan gazete, HDP’nin de kayyum atanan bazı belediyeleri geri aldığına ve seçimle bağlantılı çıkan şiddet olaylarında en az dört kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığına da yer verdi.

Haberin devamında ise, “Erdoğan’ın iktidarı güçlü ekonomik büyümeyle öne çıkıyordu. Ama geçen yıl yaşanan liradaki düşüş geçen ay resesyona neden oldu. Enflasyon yüzde 20’ye yakın seyrediyor, hayat pahalılığının bedelini de AKP’li işçi sınıfı seçmeni ödüyor. Pazar günkü seçimler, Cumhurbaşkanına daha fazla yetki tanıyan yeni hükümet sistemiyle Erdoğan’ın yeniden seçilmesinden sonraki ilk sandık sınavıydı” ifadeleri yer aldı.

‘KONTROLÜ KAYBETMEK DEMEK’

Financial Times gazetesi de seçimle ilgili haberinde, “Cumhurbaşkanı, il sonuçlara göre iktidar ittifakının oyların yüzde 50’den fazlasını aldığı için rahatlamış olabilir. Ama büyük şehirleri kaybetmek, karlı anlaşmalar ve iş imkânları dâhil bu şehirlerle birlikte gelen himaye ağının kontrolünü de kaybetmek anlamına gelir” dedi.

‘İLK DEFA YENİLGİYİ TADIYOR’

Amerikan New York Times gazetesi de ilk sonuçların Erdoğan’ın “Ankara ve İstanbul’u kaybettiğine” işaret ettiğini belirtip bu sonuçların Erdoğan’ın iktidarı için “büyük bir gerileme” olarak görülebileceğini yazdı:

“Erdoğan belki de siyasi kariyerinde ilk defa Türk siyasetinin gücünün merkezi Ankara ve ülkenin de iş merkezi İstanbul’da yenilgiyi tadıyor. Erdoğan’ın İstanbul’da yarışı kaybetmesi, 17 yıllık iktidardan sonra halk desteğinde düşüş yaşayan partisi için büyük bir yıkım olabilir.”

New York Times haberinde, Erdoğan’ın da siyasi kariyerine İstanbul’da belediye başkanlığı yaparak başladığını ve çöp toplama, toplu taşıma gibi hizmetlerle halk desteğini inşa ettiğini yazdı.

Başkent Ankara’da ve bazı şehirlerde sandıktan CHP’nin AKP’den önde çıkmasının, “partisi için bıkmadan usanmadan kampanya yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bir başarısızlık ve ekonomi idaresine ilişkin de seçmenin tepkisi” olduğu belirtiliyor.

‘REFERANDUM ÖZELLİĞİNDEYDİ’

15 Temmuz darbe girişiminin ardından muhaliflere baskının arttığı ifade edilen haberde, “Haziran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Erdoğan için ulusal çapta ilk referandum özelliğindeydi. Haziran’dan bu yana Türkiye ekonomisi on yılı aşkın süredir ilk defa resesyona sürüklendi. Bu da hükümeti yatırımcıların cesaretini kıran politikaları savunmaya, fiyatlarda da artışa gitmeye zorladı. 2016’daki darbe girişiminden sonra muhaliflere yönelik baskının artması ülke içindeki huzursuzluğu tırmandırırken, Türkiye’nin Batılı müttefikleriyle ilişkisi de gerildi. Bu da Türk lirasında dalgalanmalara ve yatırımcıların da endişelenmesine neden oldu” sözleri yer aldı.

‘HER ŞEYİ YAPTI AMA…’

Yerel seçimler Fransız Le Monde gazetesinin de gündemindeydi.

Gazete, AKP’nin Ankara ve İstanbul’u kaybetmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iktidarı için “bir darbe” olarak yorumladı.

Le Monde’un haberinde şu ifadeler yer aldı: “Devasa bir başkanlık sarayı inşa ettiği başkentteki yenilgisi, AKP’nin 2002’de iktidar gelmesinden bu yana her seçimi kazanan Erdoğan için büyük bir başarısızlığa işaret ediyor. İstanbul gibi Ankara da 25 yıldır Erdoğan’ın partisinin kontrolündeydi.

65 yaşındaki Erdoğan, 50 günde 102 miting düzenleyerek seçmenleri partisine oy vermeye ikna etmek için her şeyi yaptı. AKP’nin ittifakı oyların yüzde 51’ini alsa da, Ankara ve Antalya ile Adana gibi büyük illeri kaybetti.”