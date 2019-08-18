Umumi tuvalette cinsel ilişkiye girenleri kovalayan teknoloji geliştirdiler

Galler’deki Porthcawl isimli sahil kasabası çok gelişmiş bir tuvalet teknolojisi sayesinde dünya kamuoyunun gündemine oturdu. Bölgede denize girmek ve güneşlenmek isteyenlerin sıklıkla yanlarındaki partnerleri ya da orada tanıştığı insanlarla umumi tuvaletlere giderek cinsel ilişkiye girmesi mahallelinin büyük tepkisini çekmişti.

Gelen tepkilerin ardından yerel yönetim bir mimar ile çalışarak bu sorunu ortadan kaldırmak için ilk adımı attı. Yerel yönetimin de onayından geçen tasarım ile tasarımcılar “fütüristik tuvalet” ile bu sorunu bitirmeyi amaçlıyor. Tuvaletlerde cinsel ilişkiye girerek karmaşaya sebep olan turistleri durdurmak için hazırlanan yeni tasarımın detayları da bir hayli ilginç.

Tuvaletler içindeki bölmelere ağırlığa duyarlı zemin döşenecek. Belli bir ağırlık limitinin üzerine çıkıldığı zaman uyarı sistemi devreye girecek.

Porthcawl sahiline kurulacak olan bu tuvaletlerde harekete duyarlı sensörler bulunacak. Tuvalet içindeki kabinlerde gereğinden fazla hareket ve sallanma olması durumunda bir anda tuvaletin kapısı aniden açılarak içeridekileri zor durumda bırakacak. Hareket sensörünün devreye girmesinden sonra tavana yerleştirilen sistemlerden aşağıdakilere su fışkırtılacak. Bunun da yanı sıra oldukça yüksek bir frekanstan alarm çalacağını açıklayan Porthcawl Şehir Konseyi’nin, bu fütüristik tuvaletlere 170.000 İngiliz poundu (1.152.000 TL) harcayacağı belirtildi.