UNESCO’da 53 yıl sonra bir ilk! Başkanlık 2 yıl boyunca Türk büyükelçide

2 yıl boyunca söz konusu başkanlığı yürütecek olan Büyükelçi Cengizer, burada yaptığı konuşmada 40. Genel Konferansı Başkanı olarak seçilmesinin kendisini onurlandırdığını söyledi. Büyük sorumluluk üstlendiğinin bilincinde olduğunu belirten Cengizer, UNESCO’nun yaşadığı mali sorunlara rağmen iyi çalışmalar yaptığına dikkat çekti.

İklim değişikliği konusunda çalışmaların yapılması gerektiğini ifade eden Cengizer, yüksek öğrenim alanında yapılacak çalışmaların da önemine değindi. Cengizer, UNESCO’nun insanları tehdit eden unsurlara karşı mücadele etmesi gerektiğini belirterek, kurumun çalışmalarında Afrika’ya öncelik vermeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Uluslararası kuruluşların ve UNESCO’nun dünyada yaşanan sorunlara çözüm bulması gerektiğini anımsatan Cengizer, kurumda üye ülkelerin çıkarlarının gözetilmesi gerektiğinin altını çizdi.