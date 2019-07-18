Ünlü aktör için bütün suçlamalar düşürüldü

Bölge Savcısının talebi üzerine şikayetçi ve tanığın bulunamaması nedeniyle” bu karrın alındığı açıklandı. Spacey, bir barda yaşı küçük bir erkeğe tacizde bulunmakla suçlanıyordu. 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Kevin Spacey Kevin hakkındaki iddialarla ilgili bir video yayınlayarak “Yapmadığım şeylerin bedelini kesinlikle ödemeyeceğim” demişti.

Spacey’nin kariyeri, önceki yıl, geçmişte cinsel tacize uğramış kadınların başlattığı “Ben de” (#MeToo) hareketi ve Amerikalı aktör Anthony Rapp’in 1986’da 14 yaşındayken, Spacey’nin evinde kendisini taciz ettiğine dair iddiaları dile getirmesinin ardından tepetaklak olmuştu. Netflix, Amerikan başkanını oynadığı aktörün popüler televizyon dizisi “House of Cards”taki rolüne son vermiş, Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi aktöre vermeyi planladığı Emmy Ödülü’nü geri çekmişti..

