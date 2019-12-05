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Ünlü futbolcu eşinin poposunu ısırdı

İspanya'nın en önemli futbol takımlarından Atletico Madrid'de top koşturan Alvaro Morata, bir merdivenle Noel ağacı süsleyen eşi Alice Campello'nun poposunu ısırdı. 24 yaşındaki model, o anları yansıtan görüntüleri Instagram hesabında paylaşınca büyük yankı uyandırdı.

Sozcu.com.tr
10:03 -
Haberler Dünya
Ünlü futbolcu eşinin poposunu ısırdı

İngiliz Daily Star gazetesi, görüntüleri, İngiltere’nin dev kulübü Chelsea’de aradığını bulamayan 27 yaşındaki İspanyol forvet ile eşinin Londra’daki mutsuz günlerini geride bıraktığının bir kanıtı olarak değerlendirdi.

İtalyan model Alice Campello, ünlü futbolcuyla geçirdiği anları Instagram’daki 2.1 milyonu aşan takipçisiyle sık sık paylaşıyor.

La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, 15’inci hafta itibarıyla topladığı 26 puanla 6’ncı sırada bulunuyor.

Basında başkent ekibini çalıştıran Arjantinli teknik adam Diego Simeone’nin görevden ayrılabileceği yönünde haberler çıkıyor.

Atletico Madrid Chelsea Futbol haberler İngiltere Instagram İspanya Noel Star Gazetesi
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