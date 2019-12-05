Ünlü futbolcu eşinin poposunu ısırdı

İngiliz Daily Star gazetesi, görüntüleri, İngiltere’nin dev kulübü Chelsea’de aradığını bulamayan 27 yaşındaki İspanyol forvet ile eşinin Londra’daki mutsuz günlerini geride bıraktığının bir kanıtı olarak değerlendirdi.

İtalyan model Alice Campello, ünlü futbolcuyla geçirdiği anları Instagram’daki 2.1 milyonu aşan takipçisiyle sık sık paylaşıyor.

La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, 15’inci hafta itibarıyla topladığı 26 puanla 6’ncı sırada bulunuyor.

Basında başkent ekibini çalıştıran Arjantinli teknik adam Diego Simeone’nin görevden ayrılabileceği yönünde haberler çıkıyor.