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Ünlü iş adamına şok suçlama… Üçüncü vakadan sonra yaka paça tutuklandı!

ABD’li ünlü iş adamı Ed Buck, West Hollywood’da bulunan evinde bir kişinin aşırı doz uyuşturucudan hastaneye kaldırılması sonrası tutuklandı. Buck, hayvan hakları kuruluşlarına ve Hillary Clinton ile Barack Obama’nın seçim kampanyalarına yaptığı binlerce dolarlık bağışlarla tanınıyor.

Sozcu.com.tr
16:15 -
Haberler Dünya
Ünlü iş adamına şok suçlama… Üçüncü vakadan sonra yaka paça tutuklandı!

Los Angeles Times'ın haberine göre Buck, 11 Eylül'de kimliği açıklanmayan bir adama, evinde aşırı doz metamfetamin enjekte etmekle suçlanıyor. Bu Buck'ın evinde yaşanan ilk olay değil. 2017 yılında, Gemmel Moore isimli 26 yaşında bir siyahi erkeğin cesedi Buck'ın evinde bulunmuştu. Moore'un aşırı doz metamfetamin kullandığı için hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Moore'dan 18 ay sonra, 55 yaşındaki Timothy Dean de aşırı doz metamfetamin kullandığı için Bucks'ın evinde ölü bulunmuştu. Yeterince kanıt elde edilememesi üzerine için suç duyurusunda bulunulmamıştı.

Buck, Hillary Clinton ve Barack Obama'nın seçim kampanyalarına yaptığı binlerce dolarlık bağışlarla biliniyor.

İddialara göre son yaşanan olayda adı açıklanmayan adam, bir hafta arayla Buck’ın evine gitti. İkinci ziyaretinde aşırı doz metamfetamine maruz kalan adam, çevredeki bir benzin istasyonundan aldığı yardım sonrası hastaneye kaldırıldı. Basında yer alan haberlere göre adamın tedavisinin devam ettiği belirtildi.

‘EVSİZ YA DA BAĞIMLILARI SEÇİYOR’

Mahkeme dosyasında yer alan kayıtlara göre Buck’ın evine gelen kişilerle cinsel birliktelik yaşamak için uyuşturucu maddelere başvurduğu öne sürüldü. Kayıtlarda Buck'ın hedefinin genellikle evsiz veya uyuşturucu bağımlılığı olan savunmasız erkekler olduğu belirtildi.

Buck'ın avukatı Seymour Amster konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, serbest kalma için belirlenen kefaletin 4 milyon dolar olduğu öğrenildi.

Milyoner iş adamı eğer suçlu bulunursa 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir

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