Ünlü isimlere sosyal medya uyarısı… Bundan böyle yapamayacaklar!

Rita Ora, Michelle Keegan ve Ellie Goulding gibi isimler kendilerine gönderilen uyarının ardından Rekabet ve Piyasa Kurulu (CMA) ile sosyal medya paylaşımlarında değişikliğe gitme konusunda anlaştı.

Buna göre bu isimler artık bir markayı tanıtmak amacıyla paylaşımları ‘kişisel tercihleri’ veya ‘önerileriymiş’ gibi gösteremeyecek. Bunun yerine, bir marka adına reklam yaptıklarını açıklamak zorunda olacaklar.

CMA’dan yapılan açıklamada Avrupa Birliği Tüketici Koruma Kanunu’na göre, sosyal medya kullanıcılarının bir markanın reklamını yapıyorlarsa bunu belirtmeleri gerektiği belirtildi. Platformlarda paylaşılan marka ürünlerin hem kişisel tercihmiş gibi gösterip hem de reklam ücreti alınamayacağı, bu yüzden paylaşımlarda markadan ücret alındığının belirtilmesi gerektiği vurgulandı.

CMA, söz konusu ünlülerin kurala uyacaklarına dair resmi taahhütlerde bulunduğunu ancak kurala uymazlarsa para veya hapis cezası alabileceklerini açıkladı.

Bu durumun, Instagram hesaplarından milyonlar kazanan ünlüler ve fenomenleri etkileyebileceği konuşuluyor. Zira, markaların reklam yaptıklarını belirten ünlüleri tercih etmek istememeleri ve ürünün ünlü ismin seçimi gibi göstermek isteyebiliyor.

CMA tarafından açıklanan isimlerden bazıları:

– Pop yıldızı Rita Ora

– Oyuncu Michelle Keegan

– Şarkıcı Ellie Goulding

– Yazar ve model Alexa Chung

– Tasarımcı ve model Rosie Huntington-Whiteley

– Model Iskra Lawrence

– Moda video blogcusu James Chapman