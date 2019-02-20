Ünlü kayak merkezinde dehşete düşüren anlar!

İsviçre’nin ünlü kayak merkezi Crans-Montana’da dün yaşanan çığ düşmesi sonucu biri ciddi olmak üzere 4 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı açıklandı.

Yerel basın kar altında 12 kişinin kaldığından şüphelenildiğini yazarken, polis de aramaların devam ettiğini açıkladı.

Öte yandan çığ düştüğü anlar, o sırada bölgede olan bir kayakçının kamerasına da takıldı.

Görüntüde pistten aşağı doğru süzülen kayakçı, arkasından hızla gelen kar kütlesini fark edince telaşla uzaklaşmaya çalışıyor.