Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ünlü mafya babası evinin önünde öldürüldü!

New York'un ünlü mafya babalarından Frank Cali, Çarşamba akşamı evinin önünde vurulmasının ardından kaldırıldığı hastanede öldü. Amerikan basını, kentte 1985'ten beri ilk kez bir mafya liderinin hedef alınarak öldürüldüğünü yazdı.

15:20 -
Haberler Dünya
Ünlü mafya babası evinin önünde öldürüldü!

Polis kaynakları görgü tanıklarından elde ettikleri bilgilere göre, Cali’ye en az 6 el ateş açıldığını, daha sonra üzerinden bir araçla geçildiğini belirtti.

Kimlikleri belirlenemeyen saldırganların mavi bir araçla kaçtığı belirtiliyor.

53 yaşındaki Cali’nin mensubu olduğu Gambino’nun, ABD’de uzun süredir faaliyet gösteren İtalyan kökenli en büyük 5 mafya ailesinden biri olduğu biliniyor.

1985’te yine Gambino ailesinden Paul Castellano bir restoranın dışında öldürülmüştü.

Frank Cali, mafyanın yönetimini 2015 yılında Domenico Cefalu’dan devralmıştı. Cali’nin bu zamana kadar sadece tek bir mahkumiyetinin olduğu, haraç almak suçundan 16 ay hapiste kaldığı belirtiliyor.

Cali’nin katillerinin bulunması için polisin soruşturması devam ediyor.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 15:24 14.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more