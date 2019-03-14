Ünlü mafya babası evinin önünde öldürüldü!

Polis kaynakları görgü tanıklarından elde ettikleri bilgilere göre, Cali’ye en az 6 el ateş açıldığını, daha sonra üzerinden bir araçla geçildiğini belirtti.

Kimlikleri belirlenemeyen saldırganların mavi bir araçla kaçtığı belirtiliyor.

53 yaşındaki Cali’nin mensubu olduğu Gambino’nun, ABD’de uzun süredir faaliyet gösteren İtalyan kökenli en büyük 5 mafya ailesinden biri olduğu biliniyor.

1985’te yine Gambino ailesinden Paul Castellano bir restoranın dışında öldürülmüştü.

Frank Cali, mafyanın yönetimini 2015 yılında Domenico Cefalu’dan devralmıştı. Cali’nin bu zamana kadar sadece tek bir mahkumiyetinin olduğu, haraç almak suçundan 16 ay hapiste kaldığı belirtiliyor.

Cali’nin katillerinin bulunması için polisin soruşturması devam ediyor.