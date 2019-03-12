Ünlü manken Bibi’ye savaş açtı: Kral çıplak

Filistin halkına yaptığı sistematik şiddet bitmek bilmeyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ülkenin ünlü mankeni ve oyuncusu Rotem Sela arasında ciddi bir polemik yaşanıyor… Seçimlere hazırlanan İsrail’de yaşayan Arap vatandaşların haklarının yendiğini ve devletin sadece Yahudilere ait bir oluşum haline geldiğini söyleyen genç oyuncu, Netanyahu’ya adeta ateş püskürdü.

Sosyal medya üzerinden, “Araplar da insandır, bütün vatandaşların eşit hakkı vardır. İsrail tüm vatandaşların ülkesidir” diyerek tepki gösteren Sela’nın öfkesi İsrail basınında geniş yer buldu. Sela’nın açıklamalarının alt metninin, “Oyuncu Sela, Bibi’ye ‘Kral çıplak’ diye seslendi” şeklinde yorumladı.

Önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek seçim öncesinde Sela’nın bu çıkışına Netanyahu’nun yanıtı ise inanılmaz tepki çekti. Netanyahu, “İsrail, tüm vatandaşların değil sadece Yahudilere ait bir ulus devlet” dedi. Netanyahu, “Sevgili Rotem, önemli bir düzeltme: İsrail tüm vatandaşlarının devleti değildir. Meclisten geçirdiğimiz ulus devlet yasasına göre sadece ve sadece Yahudi halkının ulus devletidir” dedi.

Ülkenin çok okunan gazetelerinden Haaretz ise Sela’nın açıklamasına Netanyahu’nun bu denli sert tepki vermesinin sebebi seçimde yenilgi almaktan korktuğunu gösterdiğini yazdı. Haaretz, “Instagram idolü Rotem Sela, Netanyahu ve yakın çevresinin bir yalan balonu içinde yaşayan krallığını ortaya çıkardı. İbranice’de Sela kaya demektir. Sela, kralın aslında çıplak olduğunu söyledi” yorumunu yaptı.

Sela’nın açıklamalarına bir destek de Hollywood yıldızı İsrailli oyuncu Gal Gadot’dan geldi. Gadot, “Bu sağ-sol, Yahudi-Arap, laik-dinci meselesi değil. Diyalog, barışı ve eşitliği konuşmamız, birbirimize hoşgörümüzle ilgili bir mesele. Çocuklarımız için daha iyi bir gelecek amacıyla umut ve ışık tohumları atmak bizim sorumluluğumuz. Kızkardeşim Rotem, sen hepimiz için esin kaynağısın” dedi.