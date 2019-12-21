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Ünlü manken hayatını kaybetti

Haiti asıllı Amerikalı model ve aktivist Mama Cax, 30 yaşında hayatını kaybetti. Cax'ın ailesi ünlü ismin vefatını Instagram paylaşımıyla duyurdu.

Sozcu.com.tr
14:23 -
Haberler Dünya
Ünlü manken hayatını kaybetti

Gerçek adı Cacsmy Brutus olan modelin bir hafta hastanede yattığı ve 16 Aralık’ta hayatını kaybettiği belirtildi.

14 yaşında kemik ve akciğer kanseri teşhisi koyulan Cax, 16 yaşında başarısız bir kalça protezi ameliyatı geçirmiş ve bunun sonucunda sağ bacağı kesilmişti.

Fox News’ün haberine göre; engel tanımayan Mama Cax, modellik kariyerinde hızla ilerledi.

Mama Cax, son olarak Barbadoslu şarkıcı Rihanna’nın ‘Savage x Fenty’ adlı defilesinde boy gösterdi.

FOTO: Shutterstock

Ünlü yıldız, Cax’ınn ölüm haberi üzerine Twitter paylaştığı mesajda, “Bir Kraliçe. Bir güç. Bu yıl dünya çapında birçoklarına ilham kaynağı olarak, Savagexfenty’ye güç getiren dinamo güzel. Güç içinde uyu kız kardeş” yazdı.

Cax’ın model arkadaşları Iskra Lawrence, Tess Holliday ve Nina Agdal da baş sağlığı mesajı paylaşan ünlüler arasında yer aldı.

FOTO: Shutterstock

Akciğer kanseri Dünya Haiti Instagram Iskra Lawrence Ölüm Rihanna Twitter
Son güncelleme: 14:36 21.12.2019
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