Ünlü manken herkesi şaşırttı: Kollarını kaldırınca gerçek ortaya çıktı

Birçok yapımda yer alan ve oyunculuğun yanı sıra mankenliği de yapan 28 yaşındaki Emily Ratajkowski bugün paylaştığı bir fotoğraf ile hayranlarını ikiye böldü. Genelde bakımlı vücuduyla milyonlarca takipçisine fotoğraf paylaşan Emily’nin dün paylaştığı fotoğrafta ise bir detay dikkat çekti.

Siyah-beyaz çekilen fotoğrafta kendi markasının tanıtımını yapan Emily’nin koltuk altı tüylerini almadığı dikkat çekti. Bir moda dergisine bu konuyla ilgili olarak bir makale yazdığını da söyleyen Emily, “Eğer koltuk altı tüylerimi kesmek istersem ya da onları uzatmak istersem bu tamamen bana kalmış bir şeydir. Bence vücut kılları kadınların seçme yeteneğini geliştirmeleri için başka bir fırsattır. Bazı günler ben kesiyorum bazen de kesmiyorum. Bu beni seksi hissettiriyor” dedi.

Ünlü mankenin fotoğrafı hayranlarını ikiye böldü. Çok sayıda takipçisi Emily’nin fotoğrafına övgü yağdırırken, bazı kullanıcılar da bunun “iğrenç” olduğunu iddia ederek mankeni takip etmeyi bıraktıklarını duyurdu.