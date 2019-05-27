Ünlü mankenin çıplak ‘selfie’si olay oldu

23 yaşındaki Alvarrez, cumartesi günü sevgilisiyle çırılçıplak bir selfie çekti ve Instragram hesabına koydu.

Çiftin fotoğrafı 615 bin beğeni (like) alsa da herkesi etkilemeyi başaramadı.

Alvarrez’in 6.3 milyon takipçisinden biri, “Dürüst olmak gerekirse mide bulandırıcı, bu kız için çok üzülüyorum” yazdı.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Bu kadını bir nesne olarak övmen üzücü. Onun kıymetini bilmemesi ise daha üzücü” yorumunda bulundu.

Bir diğeri ise “Kız arkadaşını dünyaya bu şekilde nasıl gösteriyorsun” yazarak çifti ‘beğeni azgınları’ olarak nitelendirdi.

Bu arada Instagram’da 1.7 milyon takipçisi bulunan Valentina Fradegrada, bikiniyi ters giyerek çektirdiği bir fotoğrafla gündem olmuştu.