Ünlü mankenin zor anları: Fil ile fotoğraf çektirmek isterken başına gelmeyen kalmadı

ABD’nin Güney Carolina eyaletindeki Myrtle Beach Safari isimli hayvanat bahçesine giden manken Francia James zor anlar yaşadı… 34 yaşındaki dev fil ile fotoğraf çektirmek isteyen ve filin yanına yanaşan James hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Hayvanat bahçesini bikiniyle gezen genç kadın filin “tacizine” maruz kaldı. File yanaşan ve okşamaya başlayan genç kadın, filin hortumunu zapt edemeyince ne yapacağını şaşırdı. Eliyle filin hortumunun yönünü değiştirmeye çalışan genç kadın daha sonra koşarak kaçtı. Yaşananların ardından açıklama yapan James, “Ucunda kocaman bir vakum olan dev bir insan eli gibiydi” dedi.

Genç kadının videosu hayvan hakları savunucularının tepkisini çekti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, “Kendini öne çıkarmak için bir hayvanı kullanman çok ahlaksızca” ifadesini kullandı.