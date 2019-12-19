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Ünlü milyarderin yatı limana çarptı: O görüntüler rekor kırdı

Rus iş insanı Roman Abramoviç için üretilen lüks yat Karayipler'de limana çarptı. Liman üzerindeki gözlem kulesini yıkan gemiyi hiçbir şey olmadan izleyen iki kadının görüntüsü ise gündem oldu.

Sozcu.com.tr
09:37 -
Haberler Dünya
Ünlü milyarderin yatı limana çarptı: O görüntüler rekor kırdı

Sosyal medyada önceki gün paylaşılan video gündem oldu… Rus oligark Roman Abramoviç için tasarlanan ve üretilen süper yat Karayipler’deki St. Maarten’de bir kazaya karıştı.

Limandan çıkmak için dar bir geçitten geçen süper lüks tekne limanın gözlem kulesini hesap edemeyince hızla çarptı. Bu sırada limanda deniz ve güneşin tadını çıkaran turistler olayı yakından izledi.

Teknede ciddi bir hasarın meydana gelmediği açıklandı.

Feadship Ecstasea isimli lüks yat birkaç saniye içerisinde gözlem kulesini yerle bir etti. Görüntülerde bu kaza anını izleyen iki kadının hiç heyecanlanmadan sakince oturması ve içkilerini yudumlaması sosyal medyada gündem oldu.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, “2020’de hayata bu şekilde bakacağım”, “Bu videonun en güzel detayı bu ikisi” yorumlarını yaptı.

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