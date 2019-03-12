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Ünlü model şov yapayım derken rezil oldu

ABD'li fitness modeli Monica Granda, antrenman sırasında yaptığı bir denemeyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sozcu.com.tr
15:32 -
Haberler Dünya

ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan fitness modeli Monica Granda, antrenman programına yönelik paylaşımlarıyla sosyal medyada kendisine sıkı bir takipçi kitlesi edindi.

Antrenmanlarında sıra dışı yöntemler denemesiyle bilinen Granda, son denemelerinden biriyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

1 metre 21 santimetre yüksekliğindeki kutuları üst üste dizen Granda, tek hamlede bu kutuların üstüne zıplamaya çalıştı.

Granda yeterince yükseğe zıplamayı başarsa da, dengede duramayınca yere düştü. Tehlikeli olabilecek şekilde düşen Granda, videonun altına, “Bazen kazanır bazen kaybedersiniz. Neyse ki  tehlikeli bir sakatlık yaşamadım” yazdı.

Granda’nın başarısız denemesi kısa sürede 3 milyondan fazla kez izlendi. Birçok kullanıcı Granda’yı eleştirirken, şov yapmakla uğraşmak yerine spora odaklanması gerektiğini söyledi.

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