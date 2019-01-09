Ünlü model yıllar sonra itiraf etti: Yapmayın dedim, hüngür hüngür ağladım

Victoria's Secret'ın gözde modellerinden Taylor Hill, modellik kariyerinin başında yaşadığı bir olayı yıllar sonra itiraf etti.

ABD’li model Taylor Hill, bir markanın global temsilcisi olmasının ardından Glamour dergisine açıklamalarda bulundu.

Moda sektörüyle ilgili çarpıcı ifadelerde bulunan 22 yaşındaki Hill, kariyerinin başında yaşadığı bir olayı anlattı. Hill 18 yaşında ilk kez Londra Moda Haftası’nda podyuma çıktığını, Alexander McQueen defilesi öncesi zor anlar yaşadığını söyledi.



Defile için kaşlarının beyazlatıldığını ifade eden Hill, “Kaşlarım benim kimliği yansıtan özelliğim. Durmadan ağlıyordum ve yapamayacağım diyordum. Sonra Pat McGrath geldi ve ‘Hayatım, bu McQueen defilesi’ diyerek beni ikna etti. ‘Güzellik adına’ yaptığım en çılgınca şey’ buydu” dedi.