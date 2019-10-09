Ünlü model yine rahat durmadı… Polisin başını yakan görüntü!

ABD’nin Miami kentinde kaydedilen görüntülerde James ile model arkadaşları Julianne Kissinger ve Maddy Belle, üzerlerinde yalnızca iç çamaşırları varken elleri kelepçeli şekilde polis merkezine götürülürken görülüyor.





Görüntü sosyal medyada kısa sürede yayılıp binlerce kez paylaşılırken, Miami polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. Tutuklama olayının mizansen olduğu ortaya çıkarken, görüntüde yer alan polis memurunun Richard Beeker olduğu belirlendi.

Beeker’ın kaderi yapılacak soruşturmanın ardından belli olacak.