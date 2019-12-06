Ünlü müzisyenden Yunanistan’a eşek çağrısı: Bu zalimliğe son verin!

Dünyaca ünlü Mötley Crüe grubunun davulcusu Tommy Lee, Yunanistan’ın Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanı Makis Voridis’e bir mektup yazdı. 57 yaşındaki Yunan asıllı ABD’li müzisyen, Yunanistan’ın turizm cenneti adası Santorini’de eşeklerin kullanılmasından şikayet etti.

Ekathimerini gazetesi söz konusu mektubu yayınlarken, Lee, Voridis’e hitaben şu ifadeleri kullandı:

Atina’da doğmuş olmaktan gurur duyuyorum. Ne zaman turneye çıksak Yunan kimliğimi gururla dile getiriyorum. Ancak Yunanistan’ın itibarını zedeleyen bir sorun var ve sizin bunu çözebileceğinize inanıyorum. Bu yaz bir yat gezisi için Santorini’yi ziyaret ettim. İki gün boyunca demirledik ve ben eşeklere binmeyi reddettim. Eşekler, turistleri adanın sarp tepelerine çıkarmak için istismar ediliyor.”

‘ÇAĞ DIŞI ZALİMLİK’

‘Bu zalimliği durduracak güce sahipsiniz’ diyen Lee’nin mektubu şu sözlerle son buluyor: Santorini’yi hem turistler hem de hayvanlar için konuksever yapın. Bu çağ dışı ‘hayvan taksi’ zalimliğine bir an önce son verin.”

Ekathimerini, eşek kullanımının yanı sıra, söz konusu rota için teleferik ve otobüs imkanı da bulunduğunu vurguladı.