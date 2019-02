Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu

44 yaşındaki ünlü oyuncunun ölümünü menajeri Mitch Clem tarafından doğrulandı.

Clem, “Hepimiz Lisa’yı çok seviyorduk ve ölümü ile yıkıldık. Lisa, Pazartesi sabah New Orleans’taki dairesinde öldü. Ölüm nedeni hakkında rapor bekliyoruz” dedi.

Menajeri, ünlü oyuncunun intihar ettiği yönündeki haberlere ise, “Ailesi bunun bir intihar olmadığını açıkça doğruladı. Rapor çıkmadan ortaya atılan bu haberler tamamen yalan” dedi.

Daha önce Sex and the City oyuncusu Ron Livingston ile nişanlı olan Sheridan, Halt and Catch Fire ve Scandal dizilerinde rol aldı.