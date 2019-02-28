Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu

Dünya genelinde büyük bir izleyici kitlesi bulunan CSI Miami dizisiyle ünlenen Lisa Sheridan evinde ölü bulundu.

13:06 -
Haberler Dünya
Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu

44 yaşındaki ünlü oyuncunun ölümünü menajeri Mitch Clem tarafından doğrulandı.

Clem, “Hepimiz Lisa’yı çok seviyorduk ve ölümü ile yıkıldık. Lisa, Pazartesi sabah New Orleans’taki dairesinde öldü. Ölüm nedeni hakkında rapor bekliyoruz” dedi.

Dizi ABD’de 2002-2012 yılları arasında yayınlandı.

Menajeri, ünlü oyuncunun intihar ettiği yönündeki haberlere ise, “Ailesi bunun bir intihar olmadığını açıkça doğruladı. Rapor çıkmadan ortaya atılan bu haberler tamamen yalan” dedi.

Daha önce Sex and the City oyuncusu Ron Livingston ile nişanlı olan Sheridan, Halt and Catch Fire ve Scandal dizilerinde rol aldı.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 13:27 28.02.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more