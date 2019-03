Ünlü oyuncu hayranları şaşkına çevirdi

Hollywood yıldızı Keira Knightley’nin bilinmeyen bir özelliği daha ortaya çıktı… ABD’nin en çok izlenen TV programlarından birine çıkan Knightley, Jimmy Fallon’un konuğu oldu. Fallon ile sohbet ettikten sonra 3.5 yaşındaki kızını eğlendirmek için “dişini çaldığını” itiraf etti.

Lisede okurken bir arkadaşının yetenek yarışmasına katıldığını ve ondan ilham alarak dişiyle müzik yapmayı öğrendiğini söyleyen Knightley daha sonra ise adeta şov yaptı. Knightley önce Raindrops Keep Falling On My Head’i çaldı. Seyircileri şaşkına çeviren Knightley, daha sonra ise geçtiğimiz yıllara damga vuran Despacito’yu çaldı.