Ünlü porno yıldızından yıllar sonra gelen itiraf

Khalifa, artık sektörde yer almasa da hâlâ porno sitelerinin en popüler yıldızlarından birisi olmasına karşın, kariyeri boyunca sadece 12.000 dolarlık bir gelir elde edebilmesinin en önemli nedeninin kendisine imzalatılan kontratta yer alan şartlar olduğunu söyledi.

“İşler böyle yürüyor. Bu sadece benim başıma gelmiş bir şey değil. Herkesinkinden çok daha kötü bir kontrat imzalamış değilim. Herkes aynı kontratları imzalıyor… Kontratınızı imzalarken şirketin başkanı, CEO’su karşınıza oturup kontrat şartlarını okumanızı bekliyor. O sırada o kadar gergin oluyorsunuz ki okuduğunuz hiçbir şeyi anlayamıyorsunuz.”

Porno sektöründe yaşananları anlatmaya karar vermesinden sonra çok sayıda destek mesajı aldığını söyleyen Khalifa, birçok kadının benzer zorluklar yaşadığını ve onlar adına yapım şirketlerinin oluşturduğu sistemin değişmesi için çalışmalara devam edeceğini ifade etti. (BBC Türkçe)