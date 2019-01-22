Ünlü rapçi gözaltına alındı… Rihanna’yı da dövmüştü

Fransız dergisi Closer, ABD’li rapçi Chris Brown hakkında tecavüz suçlaması işlem başlatıldığını duyurdu. Dergi 24 yaşındaki bir kadının Brown’un kendisine 15 Ocak’ta tecavüz ettiğini söylediğini de aktardı. İsmi açıklanmayan genç kadın Brown’ın kendisine 15 Ocak’ta kaldığı otelin süitinde tecavüz ettiğini duyurdu. Fransız medyasında yer alan haberde Brown’ın bugün yakalandığı belirtildi.

Brown konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Şikayet üzerine Brown’ın bugün Fransa’nın başkenti Paris’te gözaltına alındığı açıklandı. Geçmişte de şiddet olaylarına karışan Brown, geçtiğimiz yıllarda birlikte olduğu Barbadoslu şarkıcı Rihanna’ya şiddet uygulamış ve bu sebeple ABD’de yargılanmıştı. Rihanna’nın şikayeti üzerine gözaltına alınan Brown’a kamu hizmeti cezası verilmişti.

Fransız basınında tecavüz iddiasıyla ilgili bütün detaylar yer aldı. Şikayette bulunan kadının Brown ile 15 Ocak’ta Fransa’daki bir gece kulübünde tanıştığı ve ünlü şarkıcının kendisini Le Mandarin Oriental isimli otele davet ettiğini söyledi. Geceyi otelde geçiren kadın Brown’ın kendisini tecavüz ettiğini söyledi. Genç kadın Brown’ın koruması ve bir arkadaşının da kendisine saldırdığını vurguladı.

Detaylar geliyor…