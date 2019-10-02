Ünlü sanatçıdan hayranlarını kahreden haber

Ontario Polisi, 66 yaşındaki Rankin’in aracının bir traktör römorkuyla çarpıştığını açıkladı.

Menajeri ve yapımcısı Sidiki Morrison, Rankin’in ülkesi Jamaika’da bir efsane olduğnu ifade etti.

1998 yapımı ‘Belly’ filminde Ox karakterini canlandıran Rankin, son olarak DJ Khaled’in ‘Nas Album Done’ klibinde oynamıştı.

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Filistin asıllı Amerikalı DJ, radyo programcısı ve prodüktör Khaled, Instagram hesabından Louie Rankin’in birçok fotoğrafını paylaştı. DJ Khaled, sosyal medya paylaşımlarında Rankin ile 20 yıldır dost olduklarını yazdı.