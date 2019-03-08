Ünlü şarkıcı sapığından kurtulamıyor… Yatağında yakalandı!

ABD’li şarkıcı Taylor Swift özel hayatında zor günler geçiriyor. Geçtiğimiz yıl kendisini takip eden sapığın evine girmesiyle kabusu yaşayan Swift, aradan yalnızca aylar geçmesinin ardından bir kez daha sarsıldı.

22 yaşındaki Roger Alvarado, geçtiğimiz yıl nisan ayından Swift’in evine girmiş, bu yılın başlarında ise serbest bırakılmıştı. Ancak Alvarado, serbest kaldıktan sonra soluğu yine Swift’in New York’taki evinde aldı.

Camı kırarak içeri giren Alvarado, alarm sisteminin devreye girmesinin ardından polislerce yakalandı. Polis ekipleri olay yerine geldiğinde Alvarado’yu Swift’in yatağında bulurken, adamın ilk sorgusunda önce duş aldığını sonra yatağa uzandığını söylediği belirtildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre olay sırasında 29 yaşındaki şarkıcının evde olmadığı, Alvarado’nun ise ruh sağlığı kliniğine yatırılacağı ifade edildi.