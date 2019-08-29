Ünlü şarkıcı Türkiye’de hayranlarına seslendi: Sahnede erkekleri şoke eden öneri

İngiltere’de gündem manken ve DJ Katie Price’ın Türkiye tatili… Geçtiğimiz dönemlerde de sık sık Türkiye’ye gelerek estetik ameliyat olan ve bunları bedavaya yaptıran Katie Price önceki gün Marmaris’e gitti.

İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetesi Daily Mirror, Price’ın Türkiye’deki bir gece kulübünde DJ olarak sahneye çıktığını ve hayranlarıyla etkileşimde bulunduğunu yazdı.

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41 yaşındaki mankenin çok sarhoş olduktan sonra hayranlarıyla sohbet ettiği ve bazılarına önerilerde bulunduğunu yazan Daily Mirror, Katie Price’ın, “Eğer birisiyle seks yapacaksanız korunmayı unutmayın. Ama aslında unutsanız da olur zira korunmadığınız zaman daha heyecan verici oluyor” dedi.

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Eski eşinin Yunan olduğunu söyleyen Price, “Bir Yunan’ın sizi zirveye çıkardığı söylenir. Bir Türk ile de öyle mi oluyor? Peki! Türk erkekleri harika. Türk oğlanlarına bayılıyorum” dedi.