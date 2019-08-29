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Ünlü şarkıcı Türkiye’de hayranlarına seslendi: Sahnede erkekleri şoke eden öneri

İngiltere'de katıldığı TV yarışmaları ile şöhrete kavuşan ve daha sonra şansını mankenlik yaparak deneyen Katie Price önceki gün Türkiye'ye geldi. Son dönemde müzik kariyeri yapmak isteyen Price, DJ olarak Marmaris'te bir mekanda sahne aldı. İngiliz basını Price'ın sahneden erkek hayranlarına seslenerek, "Prezervatif ile cinsel ilişkiye girmeyin. Böylesi daha heyecanlı" diye çağrıda bulunduğunu yazdı.

Sozcu.com.tr
14:26 -
Haberler Dünya
Ünlü şarkıcı Türkiye’de hayranlarına seslendi: Sahnede erkekleri şoke eden öneri

İngiltere’de gündem manken ve DJ Katie Price’ın Türkiye tatili… Geçtiğimiz dönemlerde de sık sık Türkiye’ye gelerek estetik ameliyat olan ve bunları bedavaya yaptıran Katie Price önceki gün Marmaris’e gitti.

Estetik ameliyat olmak için sık sık Türkiye’ye gelen Katie Price, Türk erkeklerini çok beğendiğini söyledi.

İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetesi Daily Mirror, Price’ın Türkiye’deki bir gece kulübünde DJ olarak sahneye çıktığını ve hayranlarıyla etkileşimde bulunduğunu yazdı.

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41 yaşındaki mankenin çok sarhoş olduktan sonra hayranlarıyla sohbet ettiği ve bazılarına önerilerde bulunduğunu yazan Daily Mirror, Katie Price’ın, “Eğer birisiyle seks yapacaksanız korunmayı unutmayın. Ama aslında unutsanız da olur zira korunmadığınız zaman daha heyecan verici oluyor” dedi.

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Eski eşinin Yunan olduğunu söyleyen Price, “Bir Yunan’ın sizi zirveye çıkardığı söylenir. Bir Türk ile de öyle mi oluyor? Peki! Türk erkekleri harika. Türk oğlanlarına bayılıyorum” dedi.

Son güncelleme: android-time 14:36 29.08.2019
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