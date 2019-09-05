Ünlü şarkıcıdan mide bulandıran hareket: Parmağını kulağına soktu ve sonra…

Hem müzikal kariyerinde hem de moda dünyasında yaptığı tasarımlarla son dönemde sık sık gündeme gelen Kanye West, bu sefer hayranlarının midesini bulandırdı. Hafta sonu katıldığı etkinlikte hayranlarıyla bir araya gelen Kanye West’i bu sırada videoya çeken bir hayranı ilginç bir detay yakaladı.

Kalabalık arasında yürüyen Kanye West bir anda elini kulağına götürerek parmağıyla kulağını karıştırıyor. Daha sonra çıkardığı kulak kirini ağzına götüren West bunun tadına bakıyor. Videoya çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşım rekoru kırarken, birçok sosyal medya kullanıcısı Kanye West’i topa tuttu.

Bazı kullanıcılar, “Kanye çok pis bir insansın”, “Midem bulandı” gibi mesajlar yazarken şarkıcının bazı hayranları, ünlü sanatçıyı savundu. Bir hayranı sosyal medya üzerinden, “Bence kulağını kaşıdıktan sonra dudağına yapışan bir şeyi aldı. Yani kulak kirini yemedi” yorumunu yaptı.