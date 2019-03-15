Ünlü şarkıcının kız kardeşi ölü bulundu!

One Direction grubuyla dünya çapında üne kavuşan İngiliz şarkıcı Louis Tomlinson, kız kardeşi Felicite’nin ölümüyle sarsıldı.

Sosyal medyada 1.3 milyon takipçisi bulunan ve geçtiğimiz dönemde kendi giyim markasını oluşturan 18 yaşında Felicite, Çarşamba akşamı Londra’daki evinde ölü bulundu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, genç kızın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

27 yaşındaki Tomlinson, 2 yıl önce de annesini kanserden kaybetmişti.