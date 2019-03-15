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Ünlü şarkıcının kız kardeşi ölü bulundu!

İngiliz şarkıcı Louis Tomlinson, annesini kaybetmesinin ardından bu kez de kardeşinin ölümüyle yasa boğuldu. Tomlinson'ın 18 yaşındaki kız kardeşi Felicite evinde ölü bulundu.

Sozcu.com.tr
09:30 -
Haberler Dünya
Ünlü şarkıcının kız kardeşi ölü bulundu!

One Direction grubuyla dünya çapında üne kavuşan İngiliz şarkıcı Louis Tomlinson, kız kardeşi Felicite’nin ölümüyle sarsıldı.

Sosyal medyada 1.3 milyon takipçisi bulunan ve geçtiğimiz dönemde kendi giyim markasını oluşturan 18 yaşında Felicite, Çarşamba akşamı Londra’daki evinde ölü bulundu.

Felicite ve Louis Tomlinson.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, genç kızın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

27 yaşındaki Tomlinson, 2 yıl önce de annesini kanserden kaybetmişti.

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Son güncelleme: android-time 09:39 15.03.2019
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