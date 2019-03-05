Ünlü şarkıcının son fotoğrafı ortaya çıktı: Sağlıklı ve psikolojisi iyiydi

Firestarter, Smack My Bitch Up ve Breathe gibi şarkılarla tanınan Prodigy’nin solisti Keith Flint’in ölmeden önce çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı. Yaşadığı Essex’te düzenlenen koşu etkinliğine katılan ve ölmeden tam 2 gün önce ‘kişisel rekorunu’ kıran 49 yaşındaki Flint’i o gün görenler, “Kendisi çok sağlıklıydı ve çok enerjikti. Ruh sağlığı iyiydi” yorumunu yaptı.

Turuncu bir bere ve neon yeşili bileklik takan Flint hakkında arkadaşı Rob Hadgraft, “Kısa mesafeli koşusunu 21 dakika 22 saniyede tamamladı ve kişisel rekorunu kırdı. Fiziksel olarak iyiydi ve neşesi de yerindeydi” yorumunu yaptı.

Flint’in grup arkadaşı Liam Howlett ise Twitter’da Flint’in ölümü hakkında açıklamalarda bulundu. Howlett, “Maalesef haberler doğru, bunu söylediğime inanamıyorum ama kardeşimiz Keith hafta sonu intihar etti. Ben şoktayım, çok öfkeliyim ve kafam karıştı. Kalbim kırıldı” ifadesini kullandı.