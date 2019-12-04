Ünlü seks uzmanı cinsel içerikli sapıkça mesajları ifşa etti

Sosyal medya fenomeni olan Bokody sitedeki köşesinde, internet trollerinden cinsel içerikli mesajlar aldığını açıkladı.

Bokody, “Medyada tanıdığım kadınların çoğu gibi, tehdit, cinsel eylemlerin tasviri gibi mesajlarla karşılaşmamak için DM’lerimi (sosyal medya platformlarında özel mesaj) en son ne zaman açtığımı hatırlamıyorum” yazdı.

Erkeklerin fotoğraflarına bakarak kendilerini tatmin ettiklerini ve bu sahneleri mesajlarda ayrıntılarıyla yazdıklarını aktaran Bokody, aldığı mesajların sadece bunlardan ibaret olmadığını da anlattı.

Geçmişte “aptal” ve “şişman” olarak nitelendirildiğini de belirten Nadia Bokody, “bu yorumların internette fikirlerini paylaştıktan sonra yoğunlaştığını” aktardı.

Makalede resmi göründüğü takdirde, kilosundan saç şekline kadar her konuda eleştirel mesajlar aldığını kaydeden Bokody, “İnternette bir fikrimi ifade edersem, “aptal fahişe”, “çirkin o…pu” gibi hakaretlerle karşılaşıyorum” yazdı.

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ve ‘influencer’ olan Nadia Bokody, Instagram’dan paylaştığı çıplak fotoğraflarıyla da gündeme gelmişti.