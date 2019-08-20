Ünlü yapımcının kızı plajda üstsüz güneşlenince başına büyük iş aldı

Cumartesi günü Compo Plajı’nda yaşanan olay şöyle gelişti:

Anna Lee Halderman, çocukların da bulunduğu bir plajda mayosunun üstünü çıkararak güneşlenmeye başladı.

Bunun üzerine plajda bulunan bir kadın polisi arayarak ihbarda bulundu ve 28 yaşındaki Halderman’ın diğer insanları rahatsız ettiğini söyledi.

Bunun üzerine Compo Plajı’na giden polisler, şikayetçilerin başvurusunu aldıktan sonra, olay mahallinden ayrıldığını tespit ettikleri Halderman'ın evine gitti ve genç kadını gözaltına aldı.

Alkollü olduğunu iddia ederek kendini savunan Halderman, 50 bin dolar kefalet ücretiyle serbest kaldı.

2010 yılında ünlü talk şovcu David Letterman’dan 2 milyon dolar para sızdırmaya çalıştığı iddiasıyla altı ay hapis cezasına çarptırılan CBC News yapımcısı Robert “Joe” Halderman’ın kızı olduğu anlaşılan Anna Lee Halderman, 23 Ağustos’ta tekrar hakim karşısına çıkacak.