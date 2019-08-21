Ünlü yıldız açıkladı: Pornoyu hayatımdan çıkarıyorum

Seks bağımlılığına ilişkin her zaman açık sözlü olan Odom, bazı ‘günahlarına’ gem vurmaya çalışıyor.

2009 ve 2010 sezonlarında Los Angeles Lakers formasıyla iki şampiyonluk yüzüğünü parmağına takan 40 yaşındaki eski basketbolcu, Ekim 2015’te komaya girip hastaneye kaldırılmıştı.

Kız arkadaşı ve şahsi antrenörü olan Sabrina Parr, Los Angeles Havalimanı’da TMZ’ye yaptığı açıklamada, “Seks bağımlısıysanız, porno izlemezsiniz ve sağlıklı bir yaşamınız olur” dedi.

İLGİLİ HABER Resmen dram... Erotik filmlere damgasını vuran ünlü oyuncu sokaklara düştü

Bir dönem Khloe Kardashian ile evli olan Odom, anılarını aktardığı “Darnkess to Light” kitabında, en az 2 bin kadınla seks yaptığını iddia etmişti.

Sabrina Parr, Odom’un yaklaşık bir aydır porno izlemediğini söyledi. Yatak odasında yaşadıkları değişime değinen Parr, “Bu durum yakın ilişkimizi geliştirdi” dedi.