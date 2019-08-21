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Ünlü yıldız açıkladı: Pornoyu hayatımdan çıkarıyorum

Eski NBA yıldızı Lamar Odom, dedikodu sitesi TMZ'ye verdiği demeçte, daha sağlıklı olmak için hayatından porno ve şekeri çıkarmaya karar verdiğini söyledi.

Sozcu.com.tr
14:20 -
Haberler Dünya
Ünlü yıldız açıkladı: Pornoyu hayatımdan çıkarıyorum

Seks bağımlılığına ilişkin her zaman açık sözlü olan Odom, bazı ‘günahlarına’ gem vurmaya çalışıyor.

2009 ve 2010 sezonlarında Los Angeles Lakers formasıyla iki şampiyonluk yüzüğünü parmağına takan 40 yaşındaki eski basketbolcu, Ekim 2015’te komaya girip hastaneye kaldırılmıştı.

Kız arkadaşı ve şahsi antrenörü olan Sabrina Parr, Los Angeles Havalimanı’da TMZ’ye yaptığı açıklamada, “Seks bağımlısıysanız, porno izlemezsiniz ve sağlıklı bir yaşamınız olur” dedi.

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Bir dönem Khloe Kardashian ile evli olan Odom, anılarını aktardığı “Darnkess to Light” kitabında, en az 2 bin kadınla seks yaptığını iddia etmişti.

Sabrina Parr, Odom’un yaklaşık bir aydır porno izlemediğini söyledi. Yatak odasında yaşadıkları değişime değinen Parr, “Bu durum yakın ilişkimizi geliştirdi” dedi.

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