Ünlü yıldıza şok cinsel taciz suçlaması

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; olay 2012’de kostüm tasarımcısı Johnny Wujeck’in doğum gününde yaşandı. Perry, partide Kloss’un pantolonunu çıkardı ve cinsel organını arkadaşlarına gösterdi.

Perry ile Russull Brand’in boşanmasının ardından birkaç kez görüştüklerini öne süren Kloss, “Bunlardan birinde onunla tanışmaya can atan bir arkadaşımı götürdüm. Johnny Wujeck’in doğum günü partisiydi. Arkadaşımı tanıştırdığımda, eşofmanımı ve iç çamaşırımı cinsel organımı etrafımızdaki kalabalığa gösterebilecek kadar çekti” dedi.

Kloss, 2010’da ‘Teenage Dream’ şarkısının klip çekimlerinin ilk gününde de Perry tarafından Santa Barbara’da bir striptiz kulübüne davet edildiğini ve bu daveti geri çevirdiğini de ileri sürdü.

İKTİDAR SAHİBİ KADINLAR DA SAPKIN OLABİLİYOR

Konuyu Instagram hesabından gündemine getiren Kloss, “Bunu şimdi söylüyorum çünkü bizim kültürümüz, iktidar sahibi erkeklerin sapkınlığını kanıtlamak üzerine kurulu. Fakat iktidar sahibi kadınlar da tiksindirici” ifadelerini kullandı.

Kloss başta travma yaşadığını, sonradan ise parasal bir kazanç arayışında olduğu düşünülmesin diye bugüne kadar sustuğunu öne sürdü. Birinin sizi böyle rezil şekilde suistimal ettiğini itiraf etmenin o anda sindirilmesi zor bir şey olduğunu ve çok zaman aldığını belirten Kloss, şunları aktardı:

“Bunu gündeme getirebileceğim çok zaman oldu, fakat o dönemler bana finansal olarak fayda sağlardı. Fakat şimdi bana kesinlikle bir faydası yok ama birçok insana faydası var.”