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Ünlü yıldızın olay yaratan fotoğrafında dikkat çeken detay

İngiltere'de katıldığı reality şovlarla ünlenen Katie Price, DJ'lik yapmak için geldiği Türkiye'den paylaştığı bir fotoğrafla hayranlarını ikiye böldü.

Sozcu.com.tr
13:53 -
Haberler Dünya
Ünlü yıldızın olay yaratan fotoğrafında dikkat çeken detay

Beş çocuk annesi yıldız, Türkiye tatilinde 17 yaşındaki oğlunu dudaklarından öperken çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

41 yaşındaki Price, 2 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabından şu mesajı paylaştı: “Ben ve Harvey’im, bugün güneş ışığının tadını çıkarıyoruz.”

Price’ın hayranlarının bir kısmı, oğlunu dudaklarından öpmesinden rahatsızlık duydu. Bir takipçisi, “17 yaşındaki çocuğunuzu dudaklarından öpmek uygun değil” yorumunda bulundu.

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Katie Price’ın sadık hayranları ise hemen ünlü yıldızı savunmaya geçti. Bir Instagram takipçisi, “Çocuğunuzu öpmekte kesinlikle yanlış bir şey yok. Tanrı aşkına insanlar akıllarını başına toplasın” yazdı.

Ünlü yıldızın olay yaratan fotoğrafında arka planda görünen bir teknedeki Türk bayrağı da dikkat çekti.

Katie Price, geçen günlerde Marmaris’te DJ olarak sahneye çıktığı bir mekânda sahneden erkek hayranlarına seslenerek, “Prezervatif ile cinsel ilişkiye girmeyin. Böylesi daha heyecanlı” diye çağrıda bulunmuştu.

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Son güncelleme: android-time 14:11 31.08.2019
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