Ünlü yıldızın olay yaratan fotoğrafında dikkat çeken detay

Beş çocuk annesi yıldız, Türkiye tatilinde 17 yaşındaki oğlunu dudaklarından öperken çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

41 yaşındaki Price, 2 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabından şu mesajı paylaştı: “Ben ve Harvey’im, bugün güneş ışığının tadını çıkarıyoruz.”

Price’ın hayranlarının bir kısmı, oğlunu dudaklarından öpmesinden rahatsızlık duydu. Bir takipçisi, “17 yaşındaki çocuğunuzu dudaklarından öpmek uygun değil” yorumunda bulundu.

İLGİLİ HABER Ünlü şarkıcı Türkiye'de hayranlarına seslendi: Sahnede erkekleri şoke eden öneri

Katie Price’ın sadık hayranları ise hemen ünlü yıldızı savunmaya geçti. Bir Instagram takipçisi, “Çocuğunuzu öpmekte kesinlikle yanlış bir şey yok. Tanrı aşkına insanlar akıllarını başına toplasın” yazdı.

Ünlü yıldızın olay yaratan fotoğrafında arka planda görünen bir teknedeki Türk bayrağı da dikkat çekti.

Katie Price, geçen günlerde Marmaris’te DJ olarak sahneye çıktığı bir mekânda sahneden erkek hayranlarına seslenerek, “Prezervatif ile cinsel ilişkiye girmeyin. Böylesi daha heyecanlı” diye çağrıda bulunmuştu.