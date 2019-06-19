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Utanç verici! Sözleşmeli öğretmen öğrencisiyle cinsel ilişkiye girince…

ABD'de yaşanan öğretmen skandallarına bir yenisi daha eklendi. Maryland eyaletinde sözleşmeli öğretmenlik yaptığı öğrenilen Alexis Mercedes Boberg, bir öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmekle suçlanıyor.

Sozcu.com.tr
10:27 -
Haberler Dünya
Utanç verici! Sözleşmeli öğretmen öğrencisiyle cinsel ilişkiye girince…

İddiaya göre; 25 yaşındaki Boberg, North County Lisesi’nde çalışırken, bir öğrencisinin telefon numarasını aldı ve Snapchat hesabını öğrendi.

Capital Gazette adlı yerel gazetenin haberinde, Boberg, yaşı belirtilmeyen çocuk ve arkadaşlarını eğlenmeye götürdü ve onlara içki ısmarladı.

Zamanla ikili arasındaki mesajlaşmalar cinsel içerikli paylaşımlara dönüşürken, Boberg 24 Mayıs’ta öğrencisiyle büyükbabasının evinde cinsel ilişkiye girdi. Haberde, Boberg’in üç gün sonra da bir AVM’nin otoparkında park halindeki otomobilinin içinde öğrencisiyle birlikte olduğu aktarıldı.

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Alexis Mecedes Boberg, yaşı kaç olursa olsun öğretmenlerin öğrencileriyle birlikte olmasını yasaklayan 2014 tarihli yasa kapsamında Maryland eyaletinde yargılanan ilk öğretmen olacak.

Genç öğretmenin kefaletle serbest bırakıldığı da medyaya yansıyan bilgiler arasında…

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Son güncelleme: android-time 11:15 19.06.2019
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