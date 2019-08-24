‘Uyuşturucuyu Rusya’ya satalım’… Bu öneri bir bakandan geldi

İçişleri Bakanlığı’nın değerlendirme toplantısında Emniyet Müdürü Sergey Knyazev, sene başından bu yana 5 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi

DHA’nın haberine göre; bunun üzerine İçişleri Bakanı Arsen Avakov, devreye girdi ve Maliye Bakanı Oksana Markarova’ya seslendi.

Avakov, “Bunları lütfen bizden satın alın. Paraya çok ihtiyacımız var. Gerekli yasal düzenlemeyi yapın. Toptan da veririm, rica ediyorum. Bu malları Rusya’ya yollayın, orada Dışişleri Bakanlığı’nın uçaklarıyla satıyorlar” ifadelerini kullandı.