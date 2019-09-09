VAHŞET! Adamı çırılçıplak soyup pitbull’la cinsel organını parçaladılar

Bu vahşete imza atan çete üyeleri, “ibret olsun” diye haberde adı anılmayan talihsiz adama yönelik işkence görüntülerini kaydetti.

İnsanın kanını donduran kayıtta beş kişi tarafından etrafı sarılan adam kelepçelenerek çırılçıplak yere yatırılmış halde ekrana yansıyor.

Bu sırada da pitbull adamın cinsel organına saldırıyor. Kurbanın “Durun, beni bırakın, lütfen beni bırakın” diye haykırdığı duyuluyor.

Ardından izleyenler arasından bir kişi adamın ağzını kapayarak yardım çağırmasını engelliyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; dehşet verici işkenceye maruz kalan adamın akıbeti ise bilinmiyor.