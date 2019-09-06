Vatandaş, İngiltere başbakanını sokak ortasında azarladı

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılış süreci olan Brexit sancılı bir şekilde devam ediyor… İngiltere’nin eski başbakanı Theresa May’in bu süreci iyi yönetememesi sonrasında geçtiğimiz ay başbakan olarak göreve başlayan Boris Johnson zor günler yaşıyor.

Salı günü Avam Kamarası’nda yapılan oylamayla Brexit sürecinin kontrolünü kaybeden Johnson, böylelikle ayrılık süreciyle ilgili yetkiyi milletvekillerinin eline kaptırmıştı. Buna karşılık erken seçim kartını masaya süren Johnson, yine Parlamento engeline takıldı ve önceki gün Avam Kamarası’ndaki oylamada gerekli çoğunluğu elde edemedi. Parlamentoda yaşanan bu gerilimin ardından dün de Boris Johnson’ın kardeşi Jo görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Johnson’ın başbakan olarak göreve başladıktan kısa bir süre sonra devlet bakanlığına getirdiği kardeşi Jo Johnson, dün sürpriz bir kararla görevlerini bıraktı. Hem milletvekilliğini hem de bakanlık görevini bırakan Johnson, “Aile sadakati ile milli menfaat arasında hırpalandım” demişti.

Dün yaşananların ardından bugün İngiltere’nin kuzeyindeki Leeds kentini ziyaret eden Boris Johnson, yerel halktan hiç beklemediği bir tepki aldı. Yolda yürüyerek halkla sohbet eden Johnson bir anda neye uğradığını şaşırdı. Orta yaşlı bir İngiliz, elini kollunu sallayarak Johnson’ın üzerine yürüdü ve kameralar önünde adeta azarladı. Kimliği bilinmeyen adam Johnson, “Senin şu anda Brüksel’de olman ve Brexit’le ilgili müzakere yapman gerekiyordu. Ama bunu yapmıyorsun, şu an Leeds’tesin” diye azarladı. Johnson önce adamı ikna etmeye çalıştı. Johnson, müzakere ettiklerini söylerken öfkeli adam, “Sen oyun oynuyorsun” dedi. Tartışmanın uzaması üzerine Johnson kısa bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

İngiltere siyasetine damga vuran Boris ve Jo kardeşler, Milli Mücadele karşıtı yayınlarıyla hatırlanan Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı Ali Kemal'in torunları.