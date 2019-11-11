Ve Hannover’de yönetim bir Türk’e emanet

Sandıkların yerel saat ile 18:00’da kapanmasının ardından oy sayımına geçildi ve yaklaşık bir saat sonra Belit Onay’ın seçimleri kazandığı duyuruldu. Partililerle bir araya gelen Belit Onay, kendisine verilen destekten ötürü teşekkür konuşması yaptı.

Oy verme işleminin devam ettiği sırada Euronews Türkçe’ye konuşan Belit Onay, Hannover’de sosyal sıkıntılara cevap verebilen bir yönetim anlayışı benimsediklerini dile getirdi:

“Kira, konut gibi sosyal sıkıntılara uygun cevaplar bulduğumuzu düşünüyorum. AfD’nin yükselişte olduğu bir dönemde böyle bir başarı önemli. Hannover çok kültürlü yapıya sahip bir yer. Yeşiller’in çevre ve sosyal konulara yönelik politikalarında son yıllarda olumlu tepkiler alıyor. Hannover’de iyi çalışan bir ekibimiz var.”

Almanya’da küçük belediyelerde halihazırda Türkiye kökenli belediye başkanlarının olduğunu belirten Onay, ilk kez böylesi büyük bir bölgenin bir Yeşiller adayı tarafından yönetileceğini söyledi.

BELİT ONAY KİMDİR?

Hanover Belediye Başkanı seçilen Belit Onay 1981 yılında Almanya’nın Goslar kentinde doğdu.

Ailesi İstanbul’dan göç eden Onay, üniversite eğitim sonrası 2011 yılında Yeşiller Partisi’inden belediye meclis üyeliğine seçildi.

2013 yılında eyalet milletvekili seçilen Onay, Hannover’deki seçimlerde Yeşiller Partisi’nin adayı gösterildi.