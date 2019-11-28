Ve kesinleşti: Türklere yapılan zulümden bahsedince video geçici olarak kaldırılmış

Feroza Aziz, güzellik ve bakım tavsiyeleriyle başlayan videosunda önce kirpikleri kıvırıcı cihazla nasıl bakıma almak gerektiğini anlatıyor; ardından Çin’in Uygur Türklerini Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki kamplarda tuttuğunu söyleyerek bu olayları, “yeni bir Holokost (Yahudi soykırımı)” olarak nitelendiriyordu.

Aziz, Twitter’da bu videosunun ardından TikTok’a içerik koymasının engellendiğini açıklamıştı.

TikTok ise suçlamaları reddederek söz konusu hesabın engellenmediğini söylemişti. Yapılan açıklamada “Kullanıcının bir önceki hesabı, Usame bin Ladin’in yer aldığı bir video paylaştığı ve TikTok’un ‘terör örgütleriyle alakalı içeriklerin paylaşılmaması’ şartını ihlal ettiği için engellenmiştir” denmişti.

TikTok, Aziz’in videosunun ise halen platformlarında paylaşım aldığını aktarmıştı.

BİR SAATLİĞİNE ERİŞİLEMEZ HALE GELDİ

Ancak bu video perşembe günü yaklaşık bir saatliğine erişilmez bir hale geldi.

Yaşanan bu gelişmelerin üzerine bir açıklama yapan TikTok, Aziz’den özür dileyerek hesabı geri verdiğini aktardı.

BBC Türkçe’nin haberine göre; videonun kısa bir süreliğine kaldırılmasının ise ‘insani bir hata olduğu’ belirtildi.

İLGİLİ HABER Türklere yönelik zulümden bahsedince sansüre uğradığını iddia etti

AZİZ ÖZRÜ KABUL ETMEDİ

Aziz ise şirketin açıklamasına inanmadığını ve özrünü kabul etmediğini söyledi.

BBC’ye konuşan Aziz, bu konuyla ilgili Twitter, Instagram ve TikTok dahil olmak üzere bütün platformlarda konuşmaya devam edeceğini aktardı.

TikTok’un Çin pazarı için devreye soktuğu uygulama Douyin’da Aziz’in videosunun engellendiği görülmüştü.

Şirkete göre Aziz’in eski hesaplarından biri 15 Kasım itibarıyla “terörizm ile ilişkili içerik açısından topluluk kurallarına uymadığı için” yasaklanmıştı.