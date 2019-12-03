Ve rapor yayımlandı! ’20 yıla kadar hapis verilebilir’

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, Başkan Donald Trump hakkındaki azil soruşturması raporunu yayımladı

Rapora göre, Trump ‘kişisel ve siyasi çıkarlarını ABD’nin ulusal çıkarlarının üzerinde tuttu’ ve yalnızca başkanlık seçimi sürecindeki haklı rekabeti baltalamakla kalmayıp, aynı zamanda ABD’nin ‘ulusal güvenliğini’ de tehlikeye attı.

“AZİL SORUŞTURMASINA ENGEL OLDU”

Raporda, “Başkan Trump, Ukrayna’ya askeri yardım için kendi seçim kampanyasına menfaat sağlayacak soruşturmaların açıklanması şartını koştu” ifadelerine yer verildi.

“Başkan, tanıklara mahkeme celplerini görmezden gelmeleri yönünde talimatı vererek azil soruşturmasına engel oldu” denilen raporda “ABD tarihinde Trump hariç hiçbir Başkan, yetkililere Kongre’ye ifade vermeme yönünde talimat vermedi” diye kaydedildi.

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NIXON BENZETMESİ

Raporda “Asli delilleri reddederek Kongre’ye engel olan Başkan Richard Nixon bile, Kongre’nin azil soruşturması yürütmesini kabul etmişti” ifadeleri kullanılarak “Donald Trump, ABD tarihinde Temsilciler Meclisi tarafından yürütülen bir azil soruşturmasını tamamen engellemek isteyen ilk başkandır” denildi.

“20 YILA KADAR HAPİS”

Raporda ayrıca “Kongre’ye ifade veren isimleri korkutmak ve korkutmaya çalışmak federal bir suçtur. Bu yasa federal yetkililer de dahil olmak üzere tüm vatandaşlar için geçerlidir. Bu kanunun ihlali halinde 20 yıla kadar hapis cezası verilebilir” ifadesi kullanıldı.