Venezuela ABD ile iletişim kurmak istedi! Rusya darbeci dedi

Venezuela’nın Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde ABD Başkanı Trump ve yönetimine çağrı yaparak iletişim ve diyalog çalışmaları konusunda umutlu olduğunu açıkladı.

Washington yönetiminin Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu geçici devlet başkanı ilan etmesinden sonra gerilen iki ülke ilişkileri BMGK’da Venezuela tarafından onarılmak istendi. Maduro’nun ABD’li diplomatları ülkesinden kovması ve ABD’deki Venezuelalı diplomatları ülkesine geri çağırmasından sonra Venezuela tarafından ilişkileri yumuşatma girişimleri gerçekleştirildi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ABD ve müttefikleriyle iletişim kurma konusunun hâlâ masada olduğunu hatırlattı.

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RUSYA’DAN SERT TEPKİ

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD’nin talebi üzerine Venezuela’daki krizi görüşmek üzere toplandı.

Nebenzia, toplantıda yaptığı konuşmada, ABD’nin Venezuela’ya yönelik adımını eleştirerek, Washington’un, kendisini “geçici devlet başkanı” ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’ya destek vermesinin ”darbe” olduğunu söyledi.

Vassily Nebenzia, ”Eğer uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehdit varsa, o da Venezuela’nın seçilmiş meşru Devlet Başkanı Maduro’yu devirmeye amaçlayan ABD ve müttefiklerinin utanmaz ve agresif eylemleridir.” dedi.

BM Güvenlik Konseyinin daimi üyesi Çin ve geçici üyesi Güney Afrika’nın temsilcileri de ABD’yi eleştirerek, BMGK’nin bir ülkede rejim değişikliğine destek veren bir yer olmayacağını söyledi.

İngiltere, Fransa ve BMGK’nin geçici üyelerinden Almanya ve Belçika’nın temsilcileri ise Maduro’ya 8 gün içinde seçim çağrısı yapması, aksi halde Juan Guaido’yu tanıyacaklarını ifade etti.

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POMPEO’DAN MADURO’YA ELEŞTİRİ

Güvenlik Konseyi’nde konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela’da demokrasiyi desteklediklerini belirterek, “Venezuela halkı ülkesini diktatör Maduro’dan geri almak istiyor. Şimdi her milletin tarafını seçmesinin zamanı geldi. Artık gecikme olmasın, daha fazla oyun olmasın” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Pompeo, Venezuela’da meşru demokrasiyi desteklediklerini belirterek, “Maduro’nun Venezuelasında milyonlarca çocuk açlıkla karşı karşıya, Venezuelalı kadınlar çaresizce hayatlarını idame etmek için başka ülkelere göç edip fuhuş (seks işçiliği) yapıyor. Tüm ülkelere demokrasinin yanında olmaları gerekliğinin çağrısını yapıyoruz. Halk çaresiz, Venezuela’da milyonlarca kişi su ve gıdaya erişemiyor” dedi.

Pompeo tüm ülkelerin, Venezuela halkının Nicolas Maduro'nun gayri meşru mafya devletinden kurtulması ve ülkedeki yaşanan insani kriz için harekete geçmesi gerektiğini belirterek, ”Her on Venezuela vatandaşından dokuzu yoksulluk içinde yaşıyor. 3 milyondan fazla kişi anavatanlarından kaçmak zorunda kaldı. Bu durum uluslararası barış ve güvenliği tehdit ediyor” diye konuştu.

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