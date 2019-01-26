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Venezuela’da tansiyon yükseliyor… Üç ülkeden peş peşe açıklamalar: 1 hafta içinde seçim yapılmazsa…

Venezuela'da kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Guaido'nun yankıları uluslararası arenada da sürüyor. ABD'nin desteklediği, Türkiye ve Rusya'nın karşı çıktığı Guaido'yla ilgili çarpıcı açıklamalar peş peşe geldi. Almanya, İspanya ve Fransa, ülkede 8 gün içinde seçimler yapılmazsa Guaido'yu başkan olarak tanıyacaklarını açıkladı.

Sozcu.com.tr
14:30 -
Haberler Dünya
Venezuela’da tansiyon yükseliyor… Üç ülkeden peş peşe açıklamalar: 1 hafta içinde seçim yapılmazsa…

Venezuela’da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun kendisini ‘geçici devlet başkanı’ olarak ilan etmesiyle başlayan ve ABD’nin bu kararı tanımasıyla zirveye ulaşan gerginlik devam ediyor.

Guadio’nun açıklamalarının ardından ABD ilk desteği vermiş, onu İngiltere, Kanada, Ekvador, Honduras, Guatemala, Kosta Rika, Panama, Kolombiya, Brezilya, Peru, Paraguay, Şili ve Arjantin izlemişti.

Ülkenin seçilmiş lideri Maduro’ya destek çağrısı yapan ülkeler ise Türkiye, Rusya, Çin, İran, Bolivya, Meksika ve Küba olmuştu.

Avrupa Birliği üyeleri muhaliflerle Maduro arasında diyalog çağrısı yaparken, bugün ise farklı açıklamalarda bulundu. Almanya, Fransa ve İspanya’dan açıklamalar peş peşe gelirken, ülkede 8 günde için seçimler yapılmazsa Guaido’yu başkan olarak tanıyacaklarını duyurdular.

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Son güncelleme: android-time 17:11 26.01.2019
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