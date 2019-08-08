Venezuela’dan Barbados’taki görüşmelere veto!

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı ve hükümetin başmüzakerecisi Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun ABD yaptırımlarını desteklemesi nedeniyle hükümetin 8-9 Ağustos’ta Barbados’ta düzenlenen görüşmelere katılmayacağını duyurdu.

Açıklamada, “Trump yönetiminin Venezuela’ya karşı sürekli olarak uyguladığı, ekonomik, ticari ve finansal faaliyetlerimizin yasa dışı bloke edilmesini içeren ciddi, sert ve sinsi saldırılar nedeniyle Devlet Başkanı Nicolas Maduro, hükümet heyetini Barbados’a göndermeme kararı almıştır” ifadeleri yer aldı.

‘Derin bir öfke duyduk’

Guaido’nun, ABD yaptırımlarını desteklemesine de değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Venezuelalılar olarak, muhalefet heyetinin lideri Juan Guaido’nun ülkemizin egemenliğine karşı yapılan bu zararlı eylemleri kutlaması, teşvik etmesi ve desteklemesinden derin bir şekilde öfke duyduk. Bu nedenle, 8-9 Ağustos’ta düzenlenmesi planlanan görüşmelere katılmama kararı aldık.”