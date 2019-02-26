Venezuelalı Büyükelçi: Yardım paketleri bozulmuş yiyecek ve ilaçla dolu!

Tortosa Rus basınına verdiği demeçte, “ABD, kimsenin kontrolünden geçmeyen ürünleri ulaştırmaya çalışıyor. Duyumlarımızdan, paketlerin içerisinde bozulmuş yiyecekler ve son kullanma tarihi geçmiş ilaçların bulunduğunu biliyoruz. Kızılhaç dahil, bu işle ilgilenen yardım kuruluşlarından hiçbiri paketleri denetlemedi” dedi.

‘RUSYA’DAN 7 TON TIBBİ YARDIM KABUL ETTİK’

Venezuelalı Büyükelçi, başka bir ülkeden yardım kabul edip etmedikleri sorusu karşısında ise, “Kabul ediyoruz. Rusya’dan içerisinde 7 ton ilaçla tıbbi gereç olan bir gemiyi kabul ettik. Bunda kötü bir şey yok. Zira bu yardımın iyi niyetle yapıldığını ve bir tuzak olmadığını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Tortosa, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun AB’nin gönderdiği insani yardımları kabul etmeye hazır olduğunu söyledi.

Venezuella hükümeti ABD’nin, içlerinde yardım olduğunu söylediği kamyonların girişinin önünü kesmek için Kolombiya ve Brezilya sınırını kapatma kararı almıştı.

Maduro insani yardımların ülkeye ulaştırılmasının ABD’nin işgal stratejisinin bir parçası olduğunu ve buna izin vermeyeceğini söylüyor.