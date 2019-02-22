Venezuelalı muhaliflerden flaş karar! ‘Beyaz’ giyecekler

Venezuela'da “yetkisi bulunmayan” ve çoğunluğu muhaliflerin elindeki Ulusal Meclis (AN) milletvekilleri Jose Manuel Olivares ve Gaby Arellano, Kolombiya'nın Venezuela sınırında ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) gönderdiği yardımların toplandığı Cucuta kentinde düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Olivares, “insani yardım” malzemelerini yarın kentteki üç sınır köprüsü Simon Bolivar, Francisco de Paula Santander ve Tienditas üzerinden eş zamanlı olarak 09.00’da ülkeye sokmayı deneyeceklerini ve sınırdaki kaçak geçiş noktalarını kullanmayacaklarını vurguladı.

BEYAZ ELBİSELER GİYECEKLER

Olivares, muhaliflerin yardımları taşımak ve askerlerin olası engellemelerini aşmak için sınırın Venezuela tarafından beyaz elbiseler giyerek geleceklerini söyledi.

Venezuelalı güvenlik güçlerine de müdahale etmemeleri ve sınırı açmaları uyarısında bulunan Olivares, “Eğer askerler (müdahale ederek) suç işlerse kendi gelecekleri ile oynarlar.” dedi.

İLGİLİ HABER Son dakika: Venezuela sınırlarını kapatıyor

Olivares, ülkesinde kanser hastası 40 bin kişinin kemoterapi ilaçlarından, HIV virüsü taşıyan 70 bin kişinin de bu hastalığın aşısından mahrum olduğunu öne sürdü.

Yardımlara yabancı bir gücün refakat etmeyeceğini, tüm girişimleri Venezuelalıların yapacağını açıklayan Gaby Arellano ise Venezuela ordusundaki Kübalıların yabancı güç olduğunu söyledi.

“BU ÜRÜN AMERİKAN HALKININ HEDİYESİDİR”

Bu arada Cucuta’daki Tienditas Sınır Kapısı’nda bir depoda toplanan USAID yardımları düzenlenen basın toplantısı ile gazetecilere gösterildi.

Ambardaki yardım malzemelerinin, gıdanın yanı sıra kişisel temizlik ürünlerinden oluştuğu görülürken USAID logolu kutuların üzerindeki “Bu ürün Amerikan halkının hediyesidir.” ifadesi dikkat çekti.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque’nin de bugün yardım malzemelerinin toplandığı depoyu ziyaret etmesi bekleniyor.

Konser hazırlıkları devam ediyor

Öte yandan Tienditas Uluslararası Sınır Köprüsü’nün Kolombiya tarafında İngiliz iş adamı Richard Branson’un sponsor olduğu konser için hazırlıklar da devam ediyor.

Venezuela tarafından konteynerlerle kapatılan bölgede, askerlerin yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekerken etkinliğin düzenleneceği bölgeye büyük bir sahne kuruldu.

Sınırdaki diğer uluslararası köprü Simon Bolivar'da ise Venezuelalıların geçişlerinin devam ettiği görüldü. AA