Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi: Türkiye’nin ara buluculuk yapmasından memnuniyet duyarız

Büyükelçi Reyes, Venezuela’daki siyasi kriz ve son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Reyes, millet olarak zor bir dönemden geçtiklerini belirterek “Venezuela’da seçilmiş ve tek Devlet Başkanı Nicolas Maduro’dur” dedi. Venezuela’da yaşananları “ülkedeki Bolivarcı hükümet sistemini değiştirmeye yönelik çirkin oyunlar” olarak niteleyen Reyes, “ABD ve yandaşları, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti ordusunu bölmek ve istikrarsızlığa yol açmak istiyor. Maduro, seçildikten sonra acımasız bir ekonomik savaşla karşı karşıya kaldı. Ondan istedikleri şey bir an önce görevi bırakması, anayasal bağını kesmesi ve ülkeyi terk etmesidir. Bunun için paralel bir yönetimi destekleyerek yasal olmayan yöntemlere başvuruyorlar” diye konuştu.

Büyükelçi Reyes, Venezuela’nın uluslararası hukuka göre sahip olduğu en doğal haklara bile tahammül edilmediğini vurgulayarak ABD’nin, Bolivya, Arjantin ve Ekvador gibi ülkelerde de çıkarlarıyla ters düşen kişilerin haklarını gasp etmekten çekinmediğinin altını çizdi. Türkiye’nin krizin çözümü için oynayabileceği role de değinen Reyes, “Türkiye ile aramızda muhteşem bir ilişki var. Türkiye bizim en büyük desteğimiz ve bu yolda en büyük yoldaşımız oldu. Ara buluculuk konusu tamamen Türk hükümetinin takdirine bağlıdır. Zaten bizler Türk kültürüne ve Türk insanına hayranız” ifadelerini kullandı.

Reyes, “Türkiye’nin bu durumda ara buluculuk gibi rollerde bulunması elbette bizi çok mutlu eder. Çünkü Türkiye çok samimi bir ülkedir. Fakat karşı tarafın bunu isteyip istemeyeceğinden emin değilim. Muhalefet diyalog masasına oturur mu bunu bilemiyorum” dedi. Maduro’nun diyalog masası kurulması için defalarca çağrıda bulunduğunu hatırlatan Reyes, “Savaş, ne Venezuela ne de başka kimsenin faydasınadır. Bizler savaş tüccarlarının tuzaklarına düşmemeliyiz. İstediğimiz tek şey barıştır. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Unutulmamalıdır ki Venezuela’nın tarihi savaşçılık ruhuna dayanıyor ve Venezuela savaşçı bir millettir. Asla işgal karşısında boyun eğmez ama barış bu milletin en büyük rehberidir” dedi.